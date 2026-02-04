Consiglio regionale della Puglia, definita la composizione delle Commissioni consiliari: accordo condiviso dalla maggioranza

BARI – La maggioranza del Consiglio regionale della Puglia ha raggiunto un’intesa sulla composizione delle Commissioni consiliari, frutto di confronto e ascolto tra i gruppi. Le Commissioni, cuore operativo dell’istituzione, saranno presiedute da: Ubaldo Pagano (Prima commissione: Programmazione, bilancio, finanze e tributi), Mino Borracino (Seconda commissione: Affari generali, personale e struttura degli uffici regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia), Felice Spaccavento (Terza commissione: Assistenza sanitaria e servizi sociali), Antonio Tutolo (Quarta commissione: Industria, commercio, artigianato, turismo, agricoltura e pesca professionale), Loredana Capone (Quinta commissione: Ecologia, tutela del territorio, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale), Annagrazia Angolano (Sesta commissione: Politiche comunitarie, lavoro, formazione, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione e immigrazione).

I gruppi di maggioranza sottolineano che le Commissioni rappresentano il luogo in cui le idee prendono forma, i problemi dei territori vengono affrontati nel merito e le priorità dei cittadini iniziano il percorso per diventare atti concreti. L’accordo è stato definito come frutto di sinergia tra le forze politiche, con l’obiettivo di garantire competenza e ascolto delle esigenze dei pugliesi.

“Le Commissioni consiliari non sono una distribuzione di incarichi, ma il luogo in cui comincia davvero il lavoro politico – dichiara il capogruppo Pd Stefano Minerva – È lì che la politica incontra la società, ascolta associazioni, amministratori locali e cittadini per dare risposte concrete”.

Anche il capogruppo di Per La Puglia, Ruggiero Passero, evidenzia l’importanza di questa fase: “Le Commissioni rappresentano un ingranaggio fondamentale per elaborare provvedimenti legislativi regionali. Grazie alla collaborazione dei gruppi di maggioranza, si è arrivati a una rapida definizione delle presidenze. Siamo pronti a lavorare per una rinnovata stagione di crescita per la Puglia”.

Il presidente del gruppo Decaro Presidente, Giuseppe Fischetti, e la capogruppo del M5S, Maria La Ghezza, sottolineano l’importanza del ruolo dei presidenti e dei componenti delle Commissioni per garantire ascolto, confronto e analisi delle proposte di legge, elementi essenziali per rispondere efficacemente alle istanze dei cittadini pugliesi.

L’accordo segna così l’avvio effettivo dell’attività legislativa e amministrativa del Consiglio regionale, con Commissioni operative e impegnate sui temi più rilevanti per la Puglia e i territori.