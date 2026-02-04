NEA e Women Lead lanciano la prima Academy al femminile per saldatrici under 25: formazione gratuita e opportunità di carriera

GRUMO APPULA – NEA, azienda pugliese leader nell’impiantistica industriale, in collaborazione con Women Lead, lancia la prima Academy al femminile nel settore della saldatura rivolta a giovani donne under 25. Il corso, completamente gratuito, punta a fornire competenze altamente richieste in un settore industriale in forte crescita, promuovendo al contempo la parità di genere e l’inclusione femminile in un ambito tradizionalmente maschile.

Un percorso formativo innovativo

Il programma dell’Academy ha una durata di 12 mesi e prevede 400 ore di formazione teorica in aula, 500 ore di pratica on the job e 1.200 ore di esperienza diretta negli impianti NEA. Il corso si svolgerà in presenza, con il coordinamento di IFOA e il supporto di Gi Group, e sarà guidato da docenti esperti del settore. L’obiettivo è formare giovani saldatrici qualificate, pronte a entrare nel mondo del lavoro con una solida esperienza tecnica e pratica.

Ridurre il gender gap nel settore industriale

“NEA, con vent’anni di esperienza, investe nel talento femminile per colmare il divario di genere in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini – afferma Pasquale Dimattia, Amministratore Unico di NEA – Questa Academy è un’opportunità concreta per le donne di acquisire competenze altamente richieste e inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro”.

Il corso è aperto a diplomate under 25, anche senza esperienza pregressa. Le partecipanti riceveranno una retribuzione fin dal primo mese e, a partire dal 13° mese, il compenso lordo sarà di 1.700 euro mensili.

Un’opportunità concreta per il futuro

“Questa Academy non è solo un corso di formazione, ma una vera e propria opportunità di vita – sottolinea Gaia Costantino, CEO di Women Lead – Vogliamo offrire alle donne la possibilità di contribuire a un cambiamento culturale e professionale in un settore strategico”.

Secondo Marianna Marrazzo di Gi Group, “la formazione specializzante è la leva principale per sostenere l’occupabilità femminile. Questo percorso mira a fornire competenze tecniche concrete per intraprendere la professione di saldatrice”.

Come partecipare

L’Academy partirà il 16 marzo 2026. Le candidate interessate possono inviare curriculum vitae e lettera motivazionale tramite il sito ufficiale dell’iniziativa: https://womenlead.it/wlacademynea/.

Informazioni su NEA e Women Lead

NEA opera dal 2001 nell’impiantistica industriale e infrastrutturale, con un team di circa 180 dipendenti e forte attenzione alla qualità, sicurezza e inclusione. Women Lead, nata a Bari nel 2022, si occupa di formazione femminile, digitalizzazione e orientamento professionale nel Mezzogiorno, promuovendo l’inclusione e la valorizzazione dei talenti locali.