L’ottava edizione di Splash a marzo in Fiera del Levante

BARI - Dall’8 all’11 marzo in Fiera del Levante a Bari si terrà l’ottava edizione di “Splash Hospitality Expo”, manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality, promossa da Bar Project.Con 3.000 m² di area espositiva, oltre 400 brand, 7 aree tematiche, masterclass, talk, competizioni e una ricca programmazione di eventi diffusi, la fiera riunisce professionisti del bar e della ristorazione, aziende produttrici, distributori, bartender, sommelier, roaster, chef, startup e realtà del foodtech, offrendo un percorso immersivo attraverso i principali mondi del beverage: Spirits, Beer, Wine, Coffee, Low & No Alcohol, Digital & Innovation, Smart Food. A queste si aggiungono aree specializzate dedicate a birrifici artigianali, distillerie, prodotti no/low alcohol, smart food e ai produttori di olio e vino.Durante la manifestazione, organizzata all’interno di Levante Prof, si alterneranno ospiti nazionali e internazionali con masterclass, degustazioni e dimostrazioni live. Tornerà la “Splash Competition”, la gara ufficiale dedicata ai bartender, affiancata quest’anno da una nuova competizione Pizza & Cocktail, che unisce due eccellenze italiane in un format inedito. La Business Area offrirà uno spazio riservato agli incontri B2B con buyer e operatori del settore, favorendo nuove collaborazioni e opportunità commerciali.Splash Expo si inserisce in un contesto di forte crescita del settore HoReCa nel Sud Italia, che registra un incremento del +2,5% delle presenze rispetto al 2023 e un +2,8% rispetto al 2019 (dati Istat/SRM Intesa Sanpaolo 2024). L’edizione 2026 conferma la vocazione internazionale della manifestazione, con 40.000 visitatori da 10 Paesi, 150 aziende, 500 brand, 20 media partner e 68 testate coinvolte. Missione dell’evento: valorizzare il talento, la cultura e l’innovazione del mondo beverage e food nel Sud Italia, creando connessioni globali e nuove opportunità per le imprese del settore.“Sarà un’edizione ricca di iniziative con l’intento di valorizzare l’intero comparto – ha dichiarato Claudio Lepore, founder di Bar Project -. Non ci limiteremo soltanto a offrire spazi espositivi, ma stiamo progettando un ricco programma di appuntamenti formativi e informativi, workshop ed experience”.A completare l’attività di Splash 2026 sono previste due iniziative che si svolgeranno furi dalla Fiera del Levante. Una è “Splash in città” un format nuovo che coinvolgerà i locali partner di Bari, i quali proporranno eventi dedicati, guest shift, percorsi di gusto, esperienze immersive e presentazioni speciali che portano lo spirito di Splash anche fuori dal quartiere fieristico. L’altra è “Fuori Splah”, che sarà ancora una volta organizzato all’interno di Spazio Murat, a Bari, un momento di incontro dedicato agli espositori tra musica live e degustazioni.: 375097354