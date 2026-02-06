Consiglio regionale: incontro informale tra Decaro, Matarrelli e FDI

BARI - Questa mattina, nel corridoio delle stanze del gruppo di Fratelli d’Italia (FDI), si è svolto un incontro informale tra il presidente Antonio Decaro, il neo presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli e i consiglieri regionali di FDI.

L’occasione è stata utile per discutere delle recenti decisioni della Giunta in tema di sanità e per segnalare alcune criticità. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno sottolineato di voler mantenere un atteggiamento di collaborazione leale sui provvedimenti nell’interesse dei pugliesi, pur ribadendo il loro ruolo di opposizione.

“Hanno incrociato i presidenti – spiegano i consiglieri FDI – ed è stata una chiacchierata informale. Siamo in una fase iniziale, senza pregiudizi, consapevoli dei ruoli: noi all’opposizione e loro in maggioranza. Siamo pronti a collaborare dove ci sono provvedimenti e leggi utili per i pugliesi, ma resteremo controllori inflessibili se dovessimo rilevare che il ‘poltronificio’ della passata gestione Emiliano si limita a cambiare insegna”.