Weekend sportivo in Puglia e Italia: Campionati, cross e trail

ph_Francesca Grana

BARI - Un fine settimana intenso per l’atletica e la corsa in Puglia e in altre località italiane, con competizioni che spaziano dall’indoor alla corsa campestre, passando per trail e maratone.

Ancona: Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, ad Ancona, si assegneranno i titoli italiani Juniores e Promesse al coperto. La Puglia sarà protagonista con numerosi atleti di club locali come Amatori Atletica Acquaviva, Giovani Atleti Bari, Cus Bari, Elite Academy Bari, Alteratletica Locorotondo, Atletica Amatori Cisternino Ecoservizi, U.S. Foggia Atletica Leggera, Galatletica Dream Team e Body Angel.

Fra i nomi di spicco, il marciatore Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle, originario di Cassano delle Murge) punta al titolo tricolore indoor Promesse sui 5.000 metri, mentre Anna Musci (Alteratletica Locorotondo) si distingue nel getto del peso Promesse. Viviana Marinelli correrà i 1.500 Juniores.

Rocca di Papa: Campionati italiani master di cross

Il weekend vedrà protagonisti anche i master della corsa campestre a Rocca di Papa, presso i Pratoni del Vivaro, con gare individuali e di società per tutte le fasce d’età, fino agli ultranovantenni e donne over 85. Iscritti 777 atleti provenienti da tutta Italia, tra cui numerosi portacolori pugliesi: Atletica Pro Canosa, Montedoro Noci, Pedone Riccardi Bisceglie, Nadir on the road Putignano, Dynamik Fitness Palo, Daunia Running, Grecia Salentina, Podistica Magliese, Buttazzo Runners e Podistica Taras.

Alà dei Sardi: Rappresentativa Allievi-Juniores di cross

Domenica, ad Alà dei Sardi (SS), dodici giovani pugliesi Under 18 e Under 20 parteciperanno alla gara internazionale di cross. L’iniziativa, promossa dal comitato regionale Fidal, mira a favorire la crescita degli atleti e a consolidare esperienze internazionali.

Alliste: Urban trail “Serre del Calaturo”

In Salento, domenica, torna la seconda edizione dell’urban trail di 15,5 km promosso dall’Asd Atletica Racale con il patrocinio del Comune di Alliste. L’evento rappresenta la prima prova del circuito provinciale “Running in Salento trail, cross & mountain running” e si sviluppa su un percorso misto tra strada e sterrato.

Barletta: Volkswagen Barletta Marathon

Sempre domenica, il Castello di Barletta ospiterà la Volkswagen Barletta Marathon, organizzata in collaborazione tra Asd Club Super Marathon Italia e Asd Barletta Sportiva. Previsti percorso non competitivo di 9,9 km (“Barletta corre”), mezza maratona e maratona completa.

Per aggiornamenti e risultati: