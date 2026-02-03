Consiglio regionale, Perrini vicepresidente: “Gratitudine, emozione e onore”

BARI - Il vicepresidente del Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha espresso ieri la sua soddisfazione per la nomina al ruolo accanto al presidente Toni Matarrelli.

“Gratitudine, emozione e grandissimo onore: sono questi i sentimenti che ho provato nel prendere posto accanto al nuovo presidente del Consiglio regionale – ha dichiarato Perrini – Gratitudine per i voti dei colleghi, stima conquistata nel tempo sul piano umano e politico; emozione perché 10 anni fa ero un semplice imprenditore che si affacciava alla politica; onore per il mio territorio, Taranto e provincia, che continuerò a seguire con dedizione”.

Perrini ha sottolineato l’impegno a svolgere il suo ruolo con equilibrio e imparzialità, sottolineando come la posizione di vicepresidente gli consentirà di incidere maggiormente sulle decisioni istituzionali che riguardano il suo territorio.