Steel Pulse in concerto a Molfetta: 51 anni di reggae militante sul palco dell’Eremo Club

MOLFETTA – Domenica 12 aprile 2026, per la prima volta in terra barese, arrivano gli, leggendaria band britannica simbolo del reggae militante e rivoluzionario. Il concerto si terrà all’e segna il ritorno della band dopo 10 anni di assenza dai palchi italiani.

Formati a Birmingham nel 1975 da David Hinds e Selwyn Brown, figli della Windrush Generation, gli Steel Pulse hanno portato il reggae inglese a livello mondiale, condividendo il palco con artisti del calibro di Bob Dylan e Carlos Santana. Il loro repertorio, che spazia da Handsworth Revolution a True Democracy, da Earth Crisis a Babylon The Bandit – album vincitore di un Grammy – è intriso di impegno politico e sociale, raccontando temi di giustizia e diritti umani.

Conosciuti per il loro suono inconfondibile, arrangiamenti raffinati e testi di denuncia sociale, gli Steel Pulse hanno attraversato generi diversi, dal reggae al punk, diventando voci di spicco del movimento Rock Against Racism e ambasciatori universali delle istanze di libertà e uguaglianza.

Vibe li ha definiti il miglior “Reggae live act del pianeta”. Sul palco dell’Eremo Club, la band di David Hinds eseguirà dal vivo i loro album storici e le hit più amate, offrendo agli appassionati un evento unico, tra musica e storia.