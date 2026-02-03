Fasano, Antonella Loconsole con il uo spettacolo 'My Soundtracks' il 14 e 15 febbraio al Teatro Sociale



FASANO (BR) - Dopo il grande successo della data del 9 gennaio al Teatro Abeliano di Bari, Antonella Loconsole torna sul palcoscenico con il suo spettacolo “My Soundtracks” il 14 e 15 febbraio al Teatro Sociale di Fasano. - Dopo il grande successo della data del 9 gennaio al Teatro Abeliano di Bari, Antonella Loconsole torna sul palcoscenico con il suo spettacolo “My Soundtracks” il 14 e 15 febbraio al Teatro Sociale di Fasano.





Un appuntamento imperdibile per celebrare in modo speciale il weekend di San Valentino, lasciandosi trasportare da un viaggio emozionante tra ricordi e suggestioni. Le più iconiche colonne sonore delle grandi produzioni hollywoodiane, dagli anni ’80 ai primi 2000, faranno da filo conduttore a due serate all’insegna della magia, del cinema e della musica senza tempo.