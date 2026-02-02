Foggia: cade un palo della pubblica illuminazione, nessun ferito
FOGGIA - Paura stamattina, lunedì 2 febbraio, a Foggia per la caduta di un palo della pubblica illuminazione. L’incidente è avvenuto in viale Ofanto, all’altezza di via Gioberti. Fortunatamente, in quel momento non transitavano auto né persone, evitando possibili feriti.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Locale ha avviato le indagini per accertare le cause del cedimento.
