Molfetta, condannato a 18 anni il giovane che uccise per errore Antonella Lopez

Diciotto anni di reclusione per, il giovane barese che la sera delsparò e uccise per errore lanella discotecadi Molfetta. La sentenza è stata emessa dalnel corso del processo con rito abbreviato.

Il proiettile era destinato a Eugenio Palermiti jr, nipote dell’omonimo boss di Japigia, anche lui agli arresti con l’accusa di essere entrato armato nel locale. Palermiti è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione, superiore ai tre anni e dieci mesi richiesti dai pm Fabio Buquicchio e Marco D’Agostino.

Le indagini hanno evidenziato da tempo attriti tra Lavopa, ritenuto vicino al clan Strisciuglio, e Palermiti.

Altri due imputati sono stati condannati per favoreggiamento. Si sono costituiti parte civile il Comune di Molfetta, la Regione Puglia e il gestore della discoteca, che dopo l’omicidio ha deciso di cedere l’attività.