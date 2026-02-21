Ctrl+Z: la rock band pugliese pubblica Lorazepam, singolo che anticipa l’uscita del nuovo album



Dopo la pubblicazione di Crossover, i CTRL+Z tornano con Lorazepam, il nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.





Lorazepam è un viaggio nella mente e nei suoi peggiori circoli viziosi.





Il titolo richiama ad uno degli ansiolitici/sedativi più famosi per il trattamento dell’ansia a cui si fa riferimento anche in un breve passaggio del testo senza nominarlo direttamente. L’ascensore musicale e vocale richiama proprio a quei cambi di stato tipici delle persone durante i forti periodi di stress, e le prime avvisaglie della depressione, aggiunge la band.





Proseguono anche le date live della formazione alternative rock, sabato 21 febbraio faranno tappa al Carpe Diem di Canosa di Puglia per una notte di chitarre, energia pura e sudore sotto al palco. Niente pose, niente filtri: solo rock suonato dal vivo. Dalle ore 22, si accendono gli ampli, si alza il volume e si vive il momento.





I CTRL+Z sono una giovane band nata nel 2019 a Bari, dall’idea di Claudio Salvucci (voce e testi), Massimiliano Santamato (basso) e Giulio Chirico (chitarra). Il gruppo ha preso definitvamente slancio nell’estate del 2021 con l’ingresso di Fabio Zampetta alla batteria e Claudio Lacalamita alla chitarra. Il loro nome, simbolo della combinazione di tasti informatici per annullare, rappresenta la volontà dei cinque membri di fondere i loro diversi background musicali - che spaziano dal rock, hard rock, reggae,hip hop, rap hardcore, grunge, indie e rock progressive - per creare un sound originale e inclusivo. Il nome della band è stato ispirato da una canzone di Davide Shorty feat. Daiana Lou, mentre il loro primo singolo “Merda di Città” è stato pubblicato dopo aver vinto il primo premio nella categoria band al 2 Mari Song Festival 2022. Nel 2023, hanno organizzato una mini tournée tra Sanremo e Imperia, partecipando a vari concorsi e suonando anche durante la serata finale del Festival di Sanremo. Al Sanremo Discovery hanno vinto il premio della critica, mentre al Conversano Music Festival 2023 si sono piazzati al secondo posto. I membri dei Ctrl+z includono Claudio Salvucci, cantante e paroliere con radici nell hip-hop e rap hardcore; Massimiliano Santamato, bassista con una vasta esperienza che spazia dal rock progressivo al metal; Fabio Zampetta, batterista che ha suonato con diverse band tra cui gli Z.E.D. e gli Psycholies; Claudio Lacalamita, chitarrista con una carriera consolidata in varie Band; e Giulio Chirico, chitarrista che ha fatto esperienza in vari generi musicali tra cui il rock progressive, reggae e gypsy jazz. I Ctrl+z continuano a evolversi e a inventare nuove canzoni inedite, impegnati nel coltivare un sound che riflette la loro diversità e creatività. Nel 2025 pubblicano “Crossover” , “Lorazepam” e “Solo Amore” che anticipano l’uscita del nuovo album nonché tributo al percorso evolutivo e di contaminazione dei componenti della band.