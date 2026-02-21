Copertino, tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici di sabato 21 febbraio



COPERTINO (LE) - Tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici a Copertino. Sabato 21 febbraio, l'attesa sfilata dopo il rinvio deciso la scorsa settimana a causa del maltempo che ha interessato la Città.





Numerosi i carri partecipanti, i gruppi mascherati e le maschere singole che prenderanno parte alla seconda edizione del carnevale copertinese.





La partenza della sfilata è prevista per le ore 14.30 da via Verdesca ed interesserà via E. Menga, via Re Galantuomo, piazza Mazzini, piazza Umberto I°, via Tenente Colaci, via Fratelli Bandiera, e via Terra d’Otranto.





L’arrivo è previsto in piazza Immacolata (zona So Carlo), dove ci sarà la premiazione per le categorie partecipanti.





Dopo il grande successo della passata edizione, che ha visto la presenza di tanti cittadini provenienti anche dai paesi limitrofi, quest’anno ci si aspetta di ripetere il grande successo. La sfilata dei carri, infatti, non mancherà di entusiasmare grandi e piccini, all’insegna del divertimento.