Cup Asl Taranto, fascicolo ai Carabinieri NAS: accertamenti su accessi anomali e presunte manomissioni

TARANTO - Il fascicolo sulle presunte manomissioni del sistema di prenotazione del Cup dell’Asl Taranto è da ieri, 12 febbraio, nelle mani dei Carabinieri del Nas. I militari hanno acquisito negli uffici della direzione generale la documentazione prodotta dalla commissione interna istituita dal direttore generale Gregorio Colacicco per fare luce sulle anomalie emerse nelle ultime settimane.

Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero stati individuati numerosi accessi anomali al sistema informatico, molti dei quali effettuati fuori dall’orario di servizio e, in alcuni casi, anche durante la notte. Le operazioni sospette riguarderebbero una quota significativa delle pratiche analizzate, con numeri elevati tra cancellazioni e nuove prenotazioni. I carabinieri hanno inoltre acquisito copie forensi dei file ritenuti più rilevanti ai fini investigativi. Al momento non sarebbe stata ancora individuata con certezza la responsabilità materiale delle modifiche.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, che ha chiesto l’audizione urgente dell’assessore regionale alla Sanità Pentassuglia. Nel frattempo l’assessorato ha disposto l’invio degli ispettori del Nirs per ulteriori verifiche interne.

Le indagini dovranno ora chiarire se le anomalie siano riconducibili a irregolarità tecniche oppure a un sistema organizzato di manomissioni delle prenotazioni sanitarie.