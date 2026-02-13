Lameck Banda squalificato per un turno: salterà Cagliari-Lecce

- Brutte notizie per il Lecce in vista della prossima giornata di campionato. L’attaccante zambiano Lameck Banda è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata contro l’Udinese allo stadio Stadio Via del Mare. Il calciatore era diffidato e dovrà quindi fermarsi nel prossimo turno di Serie A.

Banda non sarà disponibile per la sfida in programma lunedì 16 febbraio alle 20.45 contro il Cagliari all’Unipol Domus Arena, gara valida per la venticinquesima giornata. Il rientro dell’attaccante è previsto sabato 21 febbraio alle 18, quando i salentini affronteranno l’Inter nuovamente al Via del Mare.

In questa stagione di Serie A Banda ha collezionato 19 presenze con la maglia giallorossa, contribuendo al percorso della squadra che ha come obiettivo principale la permanenza nella massima categoria.

Nel corso della sua carriera il calciatore zambiano ha vestito anche le maglie di Maccabi Petah Tikva, Arsenal Tula, Maccabi Netanya, Zesco United FC e Nkwazi FC. A livello internazionale è stato titolare in 22 partite con la Zambia e ha disputato anche tre gare con la selezione Zambia Under 23.