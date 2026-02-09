Da maggio la Francia più vicina al Salento: voli charter su Brindisi da quattro aeroporti francesi

BRINDISI – Un nuovo capitolo si apre nei collegamenti internazionali della Puglia: a partire da maggio, il Salento sarà direttamente collegato con la Francia grazie a una maxi operazione charter organizzata dal tour operator ThalassoN1. Quattro aeroporti francesi – Saint-Étienne, Lille, La Rochelle e Le Havre – saranno collegati direttamente con l’aeroporto di Brindisi, rendendo più semplice l’accesso dei turisti francesi alle bellezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della regione.

L’iniziativa, frutto della partnership tra ThalassoN1 e operatori locali, conferma il crescente interesse internazionale verso la Puglia, considerata una meta di qualità che unisce benessere, storia e tradizioni culinarie. I collegamenti charter, attivi da inizio maggio, permetteranno di ampliare il flusso turistico francese, già significativo nel 2025 con oltre 550mila passeggeri registrati tra arrivi e partenze dagli aeroporti pugliesi.

Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “Questi voli rappresentano un passo fondamentale per il consolidamento del network internazionale di AdP. La Francia resta uno dei mercati principali per la nostra regione, con flussi costanti e dinamici che sostengono l’economia locale. Il Salento si conferma una destinazione di pregio, capace di attrarre turisti attenti alla qualità e all’autenticità del territorio”.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, ha evidenziato il valore strategico dell’aeroporto del Salento: “Investire su collegamenti mirati significa rafforzare l’accessibilità del territorio e sostenere uno sviluppo turistico equilibrato durante tutto l’anno. Questa operazione valorizza le infrastrutture esistenti e consolida il lavoro di squadra tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e operatori del settore”.

Con questa iniziativa, il Salento si prepara ad accogliere un numero crescente di visitatori francesi, confermando il suo ruolo di hub turistico internazionale e aprendo nuove opportunità per il turismo enogastronomico, culturale e del benessere.