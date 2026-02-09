Bari, 51enne precipita durante un furto e ricoverato in gravissime condizioni

BARI – Un uomo di 51 anni è ricoverato in gravissime condizioni aldopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina nel quartiere Libertà.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, tra via Dante e via Ravanas, mentre l’uomo si arrampicava sui balconi per compiere un furto in abitazione. I complici, dopo la caduta, lo hanno lasciato all’ingresso del Pronto Soccorso all’interno di un veicolo.

Secondo le prime informazioni, uno dei due complici sarebbe già stato identificato dalle forze dell’ordine. Le condizioni del 51enne restano gravissime.