Dalla Puglia a Sanremo, Ignazio Deg accende il Victory Morgana nella notte più esclusiva del Festival



SANREMO (IM) - Sanremo, ore piccole. Il lungomare vibra di luci riflesse sull'acqua e promesse sussurrate tra un calice e l'altro. Dentro il Victory Morgana, uno dei templi notturni più iconici della città dei fiori, la settimana del Festival vive uno dei suoi momenti più esclusivi. È la notte della grande gala firmata GIG Promotion di Milano. Ed è la notte in cui Ignazio Deg porta la sua Puglia nel cuore della Riviera e trasforma la scena in qualcosa di profondamente autentico. Non è solo un'esibizione. È un passaggio di identità.





Davanti a lui, una platea che racconta decenni di spettacolo italiano: Fausto Leali, appena insignito del premio alla carriera, osserva con lo sguardo di chi conosce il peso delle canzoni nel tempo. Annalisa Minetti è lì, presenza elegante e intensa, custode di una sensibilità rara. Eva Henger attraversa la sala come un’icona fuori dal tempo. Max dei Fichi d’India porta con sé quell’energia inconfondibile che appartiene a chi ha segnato l’immaginario collettivo. Presente anche la showgirl e soubrette pugliese Raffaella Ligorio, volto noto della televisione e simbolo di una femminilità mediterranea elegante e contemporanea. Intorno, produttori cinematografici e televisivi, volti noti e imprenditori. Persone abituate a vedere tutto. Eppure, in quel momento, stanno guardando lui.





Ignazio Deg entra nella performance con una naturalezza che non ha bisogno di presentazioni. La voce è diretta, vera, senza filtri. Ogni parola trova spazio nell’aria e costruisce un ponte invisibile tra la sua terra e quel pubblico selezionato. Poi arriva "Sulle scale di Ostuni". E qualcosa cambia.





La sala rallenta. Le conversazioni si dissolvono. Le luci sembrano piegarsi al racconto. È una canzone che porta dentro il bianco delle pietre, il silenzio delle notti del Sud, la forza delle radici. Ed è proprio lì, nel cuore di quel brano, che Deg compie un gesto che va oltre la musica: si ferma e rende omaggio ad Annalisa Minetti, artista ostunese presente in sala. Un tributo sincero, che unisce due percorsi, due storie nate sotto lo stesso cielo pugliese e arrivate fino al palcoscenico simbolico della musica italiana. L’applauso che segue è pieno, consapevole. Non è solo entusiasmo. È riconoscimento.





La presenza di Ignazio Deg al Victory Morgana segna un momento importante del suo percorso artistico, confermando la sua capacità di portare la propria identità territoriale in contesti nazionali di altissimo profilo, mantenendo uno stile personale, elegante e contemporaneo.





Le riprese ufficiali della serata saranno presto disponibili online sui canali social di Ignazio Deg, con contenuti esclusivi curati dal giovane filmmaker leccese Tommaso De Matteis, autore di uno sguardo visivo già riconoscibile per sensibilità e taglio cinematografico.





Sanremo continua a essere il luogo dove le storie prendono forma. E quella di Ignazio Deg, partita dalla Puglia, sta trovando nuove luci.