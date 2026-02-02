De Santis: elezione di Matarrelli e Vaccarella rafforza rappresentanza territoriale e di genere in Consiglio Regionale
BARI – L’elezione di Antonio Matarrelli a Presidente del Consiglio regionale della Puglia, insieme a Elisabetta Vaccarella nel ruolo di Vicepresidente, rappresenta un segnale di equilibrio istituzionale e attenzione alla rappresentanza di genere, secondo quanto dichiarato dal segretario regionale Domenico De Santis.
“Una scelta che valorizza competenze riconosciute e rafforza il ruolo del Consiglio come cuore democratico della Regione, al fianco del Presidente Decaro”, sottolinea De Santis, rivolgendosi ai due neoeletti con un augurio di buon lavoro.
Il segretario evidenzia come il Consiglio regionale sia chiamato a sostenere con responsabilità l’azione del governo pugliese e a contribuire, attraverso un confronto costruttivo, al percorso di sviluppo e coesione che la Puglia sta portando avanti.