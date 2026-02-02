Decaro inaugura la dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Puglia: “La politica è servizio ai cittadini”

BARI – Il presidente della Regione Puglia,, ha pronunciato oggi il discorso di insediamento della dodicesima legislatura del, sottolineando l’importanza del lavoro collettivo tra maggioranza e opposizione e l’impegno a mettere i cittadini al centro dell’azione politica.

“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto della Regione Puglia, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse del pubblico bene”, ha dichiarato Decaro, definendo l’aula consiliare “uno spazio di confronto civile e propositivo” e non un teatro politico.

Il presidente ha presentato la giunta regionale, composta da dieci assessori con deleghe chiave:

Decaro ha evidenziato come, invitando tutti a lavorare con passione e dedizione nei prossimi cinque anni.

Visione e metodo

Il presidente ha illustrato la sua visione per la regione: una Puglia che affronti le sfide globali, dalla transizione digitale ed ecologica ai cambiamenti demografici e climatici, mettendo al centro le persone, le comunità e la coesione sociale.

“Prendersi cura della Puglia significa credere che lo sviluppo non nasca dalla somma dei risultati individuali, ma dalla capacità di connettere persone, comunità, istituzioni e luoghi”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di un approccio sostenibile, equo e partecipativo.

Decaro ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione con l’opposizione: “Le istituzioni vengono prima di qualsiasi ambizione politica. I pugliesi vengono prima di qualsiasi contesa elettorale. Non mi vedrete mai difendere una parte ma sempre le ragioni di una scelta a favore della Puglia”.

Cinque sfide per il mandato

Il programma di mandato del presidente si articola in cinque aree strategiche, che uniscono crescita economica, giustizia sociale, innovazione e cura del territorio. Decaro ha posto l’accento sull’importanza di mettere al centro il futuro dei giovani, valorizzare il patrimonio culturale e naturale e affrontare le disuguaglianze con azioni concrete.

“Se nei prossimi cinque anni ognuno di noi penserà solo a sé stesso, allora avremo fallito – ha detto Decaro –. Il nostro lavoro avrà senso solo se scriveremo insieme una storia collettiva, che appartenga a tutti i pugliesi e di cui possano essere orgogliosi”.

Il discorso si è chiuso con un messaggio di unità e responsabilità: “Una storia che ha un nome semplice e bellissimo: Puglia”.