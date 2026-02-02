Foggia, attivato il presidio dell’Esercito nel Quartiere Ferrovia: vittoria dei residenti

FOGGIA – È partita la scorsa notte l’attività dell’Esercito nell’area della stazione ferroviaria di Foggia, nell’ambito dell’operazione, come parte del piano di rafforzamento della sicurezza urbana disposto dalla Prefettura e condiviso con l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. L’intervento rientra in una strategia più ampia per contrastare degrado e microcriminalità e garantire maggiore sicurezza a cittadini e viaggiatori.

L’attivazione del presidio militare rappresenta una risposta concreta alle richieste avanzate da mesi dai residenti del quartiere, organizzati nell’associazione Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia, che attraverso la mobilitazione civica avevano raccolto oltre 3.300 firme per chiedere l’impiego dell’Esercito.

Il servizio prevede pattugliamenti a giorni alterni, con turni di sei ore, nella fascia oraria 19:00-01:00 e 01:00-07:00. I militari non si limitano a presidiare piazzale Vittorio Veneto, ma percorrono anche viale XXIV Maggio e le vie perpendicolari, assicurando una presenza visibile e continua nell’area strategica della stazione.

“Questo è un primo passo – commentano i residenti –. C’è ancora molto da fare, ma la presenza dell’Esercito può migliorare la percezione di sicurezza e impedire che il degrado diventi ‘normalità’”. L’associazione sottolinea come la mobilitazione civica e l’unità dei cittadini abbiano portato a questo risultato concreto, frutto di segnalazioni, raccolta firme e insistenza costante.

Il Quartiere Ferrovia di Foggia può così beneficiare di una maggiore sicurezza, con l’obiettivo di rendere l’area più vivibile e tutelare la qualità della vita dei residenti.