Trinitapoli, alla Biblioteca Comunale l'approfondimento culturale ''Gli dei non muoiono mai''





Si è tenuta oggi, 11 febbraio 2026, presso la Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” di Trinitapoli, la tavola rotonda dal titolo “Gli dei non muoiono mai”, un importante momento di confronto e approfondimento culturale promosso in collaborazione tra la Soprintendenza ABAP BAT-FG, l’Associazione Culturale Tautor e la Parrocchia Santo Stefano Protomartire.

Ad aprire i lavori sono stati il Sindaco Francesco di Feo, la Soprintendente ABAP BAT-FG Anita Guarnieri e Daniela Ventrelli, coordinatrice della Rete Museale AltApulia, che hanno sottolineato il valore della sinergia istituzionale e territoriale nella promozione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico.

Nel suo saluto istituzionale, il Sindaco Francesco di Feo ha dichiarato: «Incontri come questo rappresentano un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra la nostra comunità e le sue radici storiche e culturali. Desidero sottolineare il grande lavoro dell’Associazione Tautor, rappresentata dalla dott.ssa Mariangela Lo Zupone, e della Direttrice del Parco, la dott.ssa Anna Maria Tunzi, per l’impegno costante nella valorizzazione del nostro patrimonio. La collaborazione tra istituzioni, realtà associative e mondo ecclesiale dimostra quanto sia fondamentale fare rete per promuovere conoscenza, consapevolezza e partecipazione, soprattutto tra i giovani».

All’incontro erano presenti anche il Vice Sindaco Cosimo Damiano Muoio e la Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti, a testimonianza della piena condivisione istituzionale dell’iniziativa.

Hanno preso parte con grande interesse anche gli studenti del programma PCTO dell’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” di Trinitapoli, protagonisti di un momento formativo di alto profilo culturale.

Di particolare rilievo gli interventi di Anna Maria Tunzi, direttrice scientifica del Parco e del Museo Archeologico degli Ipogei; di Italo Maria Muntoni, funzionario archeologo SABAP BAT-FG; di don Matteo Losapio, filosofo e amministratore parrocchiale della Parrocchia Santo Stefano Protomartire; di Antonio Scattolini, delegato episcopale per la pastorale dell’arte presso la Diocesi di Verona; e della dott.ssa Viviana Peloso, rappresentante di Puglia Culture.

A concludere l’incontro è stata Giulia Maria Lombardi, funzionaria storica dell’arte SABAP BAT-FG, che ha offerto una riflessione finale sul dialogo tra memoria, identità e contemporaneità.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di confronto interdisciplinare, confermando l’impegno del Comune di Trinitapoli nel promuovere occasioni di crescita culturale e di partecipazione attiva della comunità, con particolare attenzione alle giovani generazioni.



