'Domare l’amigdala per calmare l’ansia', workshop a Foggia

FOGGIA - Un’occasione unica per esplorare le dinamiche dell’ansia e imparare strategie pratiche per gestirla: il primo incontro delsi terrà(ingresso dalle 18:15) presso lo studio

Il workshop, ideato e condotto dalla psicologa foggiana Aurelia Gagliano, nasce dall’esperienza clinica e dall’approccio pratico alla gestione dell’ansia. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Psicologi Italia e prevede un incontro al mese, pensato per offrire strumenti concreti e immediatamente applicabili nella vita quotidiana.

"La preoccupazione è come una sedia a dondolo: ti dà qualcosa da fare, ma non ti porta mai da nessuna parte."

Controllare tutto non è possibile: l’amigdala guida molte delle nostre reazioni emotive. Durante questo incontro scoprirai come riconoscere i segnali dell’ansia e ritrovare uno stato di calma e centratura.

Il workshop è gratuito, con un contributo spese di 10 € a favore dello studio Parliamone.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Per partecipare, clicca sul link e compila il modulo:

https://forms.gle/Jt3u5kc9x9WSQock7