'Domare l’amigdala per calmare l’ansia', workshop a Foggia
FOGGIA - Un’occasione unica per esplorare le dinamiche dell’ansia e imparare strategie pratiche per gestirla: il primo incontro del “Percorso Condiviso” si terrà venerdì 21 febbraio 2026 alle ore 18:30 (ingresso dalle 18:15) presso lo studio Parliamone a Foggia, via Calvanese 7.
Il workshop, ideato e condotto dalla psicologa foggiana Aurelia Gagliano, nasce dall’esperienza clinica e dall’approccio pratico alla gestione dell’ansia. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Psicologi Italia e prevede un incontro al mese, pensato per offrire strumenti concreti e immediatamente applicabili nella vita quotidiana.
"La preoccupazione è come una sedia a dondolo: ti dà qualcosa da fare, ma non ti porta mai da nessuna parte."
Controllare tutto non è possibile: l’amigdala guida molte delle nostre reazioni emotive. Durante questo incontro scoprirai come riconoscere i segnali dell’ansia e ritrovare uno stato di calma e centratura.
Il workshop è gratuito, con un contributo spese di 10 € a favore dello studio Parliamone.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Per partecipare, clicca sul link e compila il modulo:
https://forms.gle/Jt3u5kc9x9WSQock7