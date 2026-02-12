Serie C – Girone C: Monopoli, Altamura e Casarano in campo tra vittorie e sconfitte
FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli esce sconfitto per 1-0 contro la Cavese allo stadio “Simonetta Lamberti”. La rete decisiva arriva al 24’ del primo tempo con Fusco, che finalizza di destro un cross di Orlando. Con questo risultato il Monopoli resta ottavo in classifica con 37 punti.
Successo esterno per l’Altamura, che batte 1-0 il Latina al “D’Angelo”. La gara viene decisa da un’autorete di Pace al 16’ del secondo tempo, che regala i tre punti alla formazione pugliese, ora nona con 36 punti.
Sconfitta pesante invece per il Casarano, travolto 3-0 dalla Salernitana all’“Arechi”. I padroni di casa passano al 10’ con Molina di testa su cross di Achik. Nel secondo tempo Lescano firma la doppietta: al 23’ su assist di Achik e al 25’ con una girata di sinistro su cross di Longobardi. Il Casarano rimane decimo a quota 33 punti.
Per la ventisettesima giornata, in programma sabato 14 febbraio: il Monopoli giocherà alle 14:30 contro il Sorrento al “Veneziani”, mentre il Casarano affronterà la Casertana al “Capozza”. Domenica 15 febbraio alle 20:30 l’Altamura sfiderà il Potenza al “Viviani”.