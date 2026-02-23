Donna di 40 anni muore dopo un malore in casa a Racale, indagini dei Carabinieri

RACALE - Iindagano sulla morte di una donna di 40 anni avvenuta nella serata di ieri a. La donna si è sentita male all’interno della propria abitazione ed è riuscita a contattare telefonicamente il 118, ma non ha avuto la forza di aprire la porta ai soccorritori giunti sul posto.

È stato quindi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire l’accesso all’abitazione. La 40enne è stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, dove però è deceduta poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto, mentre le cause del malore restano al vaglio degli inquirenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, in attesa degli esiti degli approfondimenti sanitari.