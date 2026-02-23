Assalto al bancomat di Intesa Sanpaolo a Bovino: boato nella notte, banditi in fuga con oltre 10mila euro

BOVINO - Un assalto al bancomat ha scosso la notte di, piccolo centro dei Monti Dauni in provincia di Foggia. Un violento boato ha svegliato numerosi residenti quando ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale, del tipo “marmotta”, all’interno dello sportello automatico della filialesituata in corso Umberto, nel pieno centro cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito nelle ore notturne, inserendo l’esplosivo nella fessura del bancomat e facendolo detonare per forzare il dispositivo di erogazione del denaro. L’esplosione ha causato danni evidenti allo sportello e alla struttura della filiale, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Dopo il colpo, i banditi si sono dati alla fuga portando via l’incasso, il cui ammontare è ancora in fase di quantificazione. Da una prima stima, la somma sottratta sarebbe superiore ai 10mila euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, oltre a raccogliere eventuali testimonianze utili a ricostruire l’accaduto e a identificare i responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli assalti agli sportelli bancomat, una modalità criminale che continua a destare preoccupazione anche nei piccoli centri, dove simili eventi hanno un forte impatto sulla percezione di sicurezza della comunità locale.