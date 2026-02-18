Bodø/Glimt sorprende l’Inter: 3-1 all’andata del playoff di Champions League



Primo tempo: vantaggio norvegese e pareggio nerazzurro



La partita si apre con buone iniziative dei nerazzurri: Lautaro Martínez e Matteo Darmian cercano di creare pericoli, ma al 20’ sono i padroni di casa a sbloccare il match con Fredrik Fet. L’Inter reagisce subito: Darmian centra un palo e, al 30’, Pio Esposito firma il pareggio che riporta equilibrio sul campo.



Ripresa: uno-due fulminante del Bodø/Glimt



Nella ripresa, Lautaro va vicino al gol con un altro palo, ma il Bodø/Glimt mostra la sua forza. In soli tre minuti, Jens Hauge (ex Milan) e Birk Risa Høgh segnano il 3-1 definitivo, chiudendo di fatto la partita e infliggendo la prima sconfitta stagionale europea all'Inter.

BODO - L’Inter, reduce da otto vittorie consecutive in tutte le competizioni, subisce una pesante battuta d’arresto sul campo del Bodø/Glimt, perdendo 3-1 nel primo round del playoff di Champions League.