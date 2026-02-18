Sinner vola ai quarti a Doha: Popyrin battuto in due set
DOHA - Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner all’Atp 500 di Doha. Il numero 2 del mondo ha superato l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e mezza di gioco, centrando l’accesso ai quarti di finale.
Dopo un primo set gestito con autorità, l’azzurro ha dovuto alzare il livello nel secondo, chiuso con un break decisivo nel finale. Una prestazione solida al servizio e nei momenti chiave, che conferma il buon avvio di stagione.
Giovedì sera, nel secondo match in programma dalle 17.30, Sinner affronterà il ceco Jakub Mensik per un posto in semifinale. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.