Dramma a Castelluccio dei Sauri, bimbo di 10 anni muore per arresto cardiaco

Secondo quanto ricostruito, il piccolo stava giocando in strada quando si sarebbe improvvisamente accasciato sull’asfalto intorno alle 19. Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute più ambulanze del 118, provenienti dalla postazione di Troia e da quella foggiana “Macchia Gialla”, insieme all’automedica e ai rianimatori.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, per oltre 45 minuti, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’accaduto e gestito l’ordine pubblico: numerose persone, appresa la notizia, si erano riversate in strada, consentendo comunque ai soccorritori di operare in sicurezza.