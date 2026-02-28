Taranto, dal 2 al 6 marzo ottava edizione della 'Settimana della Cultura' – Abitare il presente, progettare il futuro'
TARANTO - L’ottava edizione della Settimana della Cultura, l’evento pensato e progettato per arricchire conoscenze, competenze e migliorare il successo formativo dei nostri alunni, si svolge presso l’Istituto Comprensivo “G. Salvemini” di Taranto dal 02 al 06 marzo 2026 chiamando a raccolta numerosi esperti esterni con proposte laboratoriali e seminariali. In questa edizione dal titolo ABITARE IL PRESENTE, PROGETTARE IL FUTURO, si fa riferimento all’ obiettivo numero 11 dell’Agenda ONU 2030, con proposte legate ai temi delle città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili, garantendo accesso a case adeguate, trasporti sicuri, servizi di base, spazi verdi, protezione del patrimonio culturale e naturale, riducendo l'impatto ambientale e supportando la pianificazione urbana partecipativa, affrontando sfide come inquinamento, congestione e disuguaglianze sociali. L’organizzazione di tale esperienza educativa viene inserita nel PTOF, per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e per l’integrazione della scuola nel territorio.
La “Settimana della Cultura”, promossa dal Dirigente Scolastico dott.ssa Margherita Panico e dal corpo docente, rappresenta un valido strumento di formazione per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Una pausa didattica innovativa all’insegna dello “star bene” che va ad arricchire l’Offerta Formativa e volta a promuovere opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione e di conoscenza. Media partner dell’iniziativa, per il secondo anno consecutivo, Ki.Fra Comunicazione&Eventi.
Il programma della Settimana della cultura sui temi delle CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI si svolgerà durante le ore di lezione con i docenti dell’istituto, sarà arricchito da interventi di qualificati esperti provenienti da diversi settori e si concluderà con una riflessione educativa degli alunni sulle attività che hanno svolto.
