Taranto, dal 2 al 6 marzo ottava edizione della 'Settimana della Cultura' – Abitare il presente, progettare il futuro'



TARANTO - L'ottava edizione della Settimana della Cultura, l'evento pensato e progettato per arricchire conoscenze, competenze e migliorare il successo formativo dei nostri alunni, si svolge presso l'Istituto Comprensivo "G. Salvemini" di Taranto dal 02 al 06 marzo 2026 chiamando a raccolta numerosi esperti esterni con proposte laboratoriali e seminariali. In questa edizione dal titolo ABITARE IL PRESENTE, PROGETTARE IL FUTURO, si fa riferimento all' obiettivo numero 11 dell'Agenda ONU 2030, con proposte legate ai temi delle città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili, garantendo accesso a case adeguate, trasporti sicuri, servizi di base, spazi verdi, protezione del patrimonio culturale e naturale, riducendo l'impatto ambientale e supportando la pianificazione urbana partecipativa, affrontando sfide come inquinamento, congestione e disuguaglianze sociali. L'organizzazione di tale esperienza educativa viene inserita nel PTOF, per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e per l'integrazione della scuola nel territorio.





La “Settimana della Cultura”, promossa dal Dirigente Scolastico dott.ssa Margherita Panico e dal corpo docente, rappresenta un valido strumento di formazione per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Una pausa didattica innovativa all’insegna dello “star bene” che va ad arricchire l’Offerta Formativa e volta a promuovere opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione e di conoscenza. Media partner dell’iniziativa, per il secondo anno consecutivo, Ki.Fra Comunicazione&Eventi.





Il programma della Settimana della cultura sui temi delle CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI si svolgerà durante le ore di lezione con i docenti dell’istituto, sarà arricchito da interventi di qualificati esperti provenienti da diversi settori e si concluderà con una riflessione educativa degli alunni sulle attività che hanno svolto.





Di seguito l’elenco di alcuni degli esperti esterni che interverranno in questa edizione:

ROBERTA CHYURLIA (Arbitro internazionale di judo)

COSIMO RECCHIA (Ex giocatore del Taranto calcio)

PAOLA RAISI (Moglie ex giocatore del Taranto Erasmo Iacovone)

SS TARANTO CALCIO

MUSEO DEL TARANTO CALCIO APS

ASS. MISTER SORRISO

MARCO D’ANIELLO (Atleta)

ASS. DIS-EDUCATION

IL GIARDINO DELLA GIOIA (Monaci tibetani)

DON FRANCESCO SIMONE (Direttore MuDi)

DON COSIMO PAGLIARULO

DON COSIMO DAMASI

AIA (ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI) SEZ. TARANTO

CONSERVATORIO “G.PAISIELLO”

FERNANDO RUBINO (Biologo marino)

I.P.S.S.E.O.A. “MEDITERRANEO”

PROF. SEBASTIANO SALINARI

ASS. NOI&VOI

ASS. L’IMPRONTA

LIBERA TARANTO

LEGAMBIENTE

ACCADEMIA TARREGA

PROF. CIRO DE ANGELIS

ROSSANA SCAGLIOSO (Educatrice Cinofila)

ASD GUINNES UNIKA

ARMA DEI CARABINIERI

ASS. CANI E CODE DI NESSUNO

MONICA DI LEO (Erboristeria Madre Natura)

MONICA FOGGETTI (Artigiana del cioccolato)

DANIELE NASOLE (Atleta)

LAM ARREDI & DESIGN

ATTILIO CINQUEPALMI (Farmacia Lamedica)

FRANCO COSA (Musicista)

ANTONY LATERZA (Chef)

THE HARMONIC LEGGÈRIA (Musicisti)

TRITONS TARANTO BASEBALL SOFTBALL

DOTT. EGIDIO CIPRIANO

GENNARO SETARO (Maestro Kata/Kumite)

ERASMUS+

PONGA ART STUDIO

ASD LEPORANO VOLLEY

DOTT.SSA GRAZIA BENEDETTI

ING. FABIO SETARO

CAPOEIRA SENZALA TARANTO