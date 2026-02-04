Emergenza freddo a Bari: attivati interventi per persone senza dimora e campi rom

BARI – Nell’ambito del, predisposto dall’assessorato comunale al Welfare, sono stati realizzati interventi a sostegno delle persone senza dimora e dei soggetti più fragili per fronteggiare le basse temperature degli ultimi giorni.

Tra il 4 dicembre 2025 e il 30 gennaio 2026, l’Unità di strada comunale “Care for people”, attiva sette giorni su sette dalle 18 alle 24, ha registrato 474 contatti con persone in condizioni di marginalità estrema.

Gli operatori, finanziati dall’assessorato e gestiti dalla cooperativa Caps, hanno distribuito indumenti e coperte a 47 persone e somministrato 40 kit termici completi di maglia e calzamaglia termiche, calze, scaldacollo, cappello, guanti e coperta leggera e comprimibile, progettati per mantenere il calore corporeo.

Nei campi rom della città sono stati inoltre consegnati 100 sacchi di legna da 20 kg ciascuno, per garantire riscaldamento e ridurre i rischi legati all’esposizione al freddo.

Il piano operativo conferma l’impegno del Comune nel tutelare i cittadini più vulnerabili, attraverso attività di sostegno, orientamento e monitoraggio costante sul territorio.