Bari, nuova regolamentazione stradale per i lavori del sovrappasso Santa Caterina

BARI – Nell’ambito dei lavori delleper il potenziamento e la velocizzazione della tratta Bari–Toritto, in particolare per ile la realizzazione del, il Comune di Bari ha emesso una nuova ordinanza dirigenziale che aggiorna la regolamentazione della circolazione su, revocando le disposizioni temporanee precedenti.

Il provvedimento interviene a seguito delle segnalazioni ricevute al call center cantieri riguardanti l’uso improprio di Strada Massimi Losacco da parte di veicoli non residenti, con l’obiettivo di tutelare l’accesso ai residenti e ridurre congestioni e criticità per la circolazione.

Nuove disposizioni fino al 31 marzo 2026

Su Strada Santa Caterina, nel tratto compreso tra il passaggio a livello e via San Giorgio Martire, è istituito il divieto di transito per tutti, eccetto i frontisti, con accesso consentito ai residenti esclusivamente dalla rotatoria con via San Giorgio Martire. Sul tratto tra viale Caduti di Nassiriya e Strada Massimi Losacco, il divieto di transito vale sempre per tutti eccetto frontisti, con accesso consentito ai residenti esclusivamente dalla rotatoria con viale Caduti di Nassiriya. Su Strada Massimi Losacco il transito è consentito solo ai frontisti, con ingresso e uscita da via Generale Bellomo. Su via Generale Bellomo, all’intersezione con Strada Massimi Losacco, è previsto l’obbligo di proseguire diritto per tutti i veicoli eccetto frontisti. In prossimità delle aree interessate dai lavori è stato inoltre stabilito un limite massimo di velocità di 30 km/h.

Per informazioni aggiornate sulle modifiche alla viabilità e sugli interventi in corso, i cittadini possono contattare il call center cantieri attivo al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.