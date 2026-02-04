Aendör Studio debutta alla Milano Fashion Week 2026 con “MOVING”: moda genderless tra pelle italiana e performance esperienziale

MILANO – Aendör Studio, brand italiano genderless avant-garde, debutta alla Milano Fashion Week 2026 con, una performance che esplora i continui cambiamenti di luogo e identità, raccontando il percorso dei co-founder e di un’intera generazione. L’evento si terrà il 27 febbraio alle ore 14.30 presso il Leather Fashion Hub in Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nell’ambito diin collaborazione con UNIC – Concerie Italiane.

Il brand e i co-founder

Aendör Studio nasce nel 2014 in Italia, sviluppandosi a Berlino fino al 2022 e stabilendosi a Bari dal 2023. L’atelier, con laboratorio a vista, è un luogo dove sartorialità, total black, minimalismo e arte si incontrano. I co-founder Antonella Mirco, fashion designer di 33 anni, e Saverio Chiumarulo, art director di 35 anni, portano il brand a Milano dopo la sfilata alla Seoul Fashion Week 2025, selezionati tra i talenti emergenti italiani più interessanti.

La performance MOVING

MOVING non è una sfilata convenzionale, ma un racconto esperienziale sulla precarietà, l’adattamento e l’identità in continuo mutamento. La collezione esplora instabilità, cambiamento e insostenibilità della vita contemporanea, riflettendo la storia dei due co-founder e di chi vive senza radici fisse tra continui spostamenti e sacrifici. Non è comfort, ma consapevolezza: una domanda urgente su quanto ancora possiamo resistere.

“La moda è un atto di rivoluzione. Abbiamo investito nel nostro brand fin dal primo giorno e continueremo a farlo, qualunque cosa accada”, affermano i designer.

Materiali e sostenibilità

La collezione mette in dialogo pelle e cotone: la pelle conserva forza e tracce del tempo, il cotone richiama fragilità e leggerezza. Tutte le pelli provengono da filiere italiane, recuperate dalle giacenze di aziende di lusso, promuovendo una moda circolare e responsabile.

LINEAPELLE DESIGNERS EDITION

L’evento, organizzato da Lineapelle e UNIC – Concerie Italiane, valorizza la creatività dei designer e la versatilità della pelle Made in Italy attraverso sfilate, installazioni e presentazioni. MOVING rappresenta un esempio innovativo di come la moda possa raccontare storie e generare riflessioni, unendo estetica, etica e performance.

L’appuntamento è per il 27 febbraio 2026 alle ore 14.30 presso il Leather Fashion Hub, Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Milano.