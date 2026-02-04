Aendör Studio debutta alla Milano Fashion Week 2026 con “MOVING”: moda genderless tra pelle italiana e performance esperienziale
MILANO – Aendör Studio, brand italiano genderless avant-garde, debutta alla Milano Fashion Week 2026 con MOVING, una performance che esplora i continui cambiamenti di luogo e identità, raccontando il percorso dei co-founder e di un’intera generazione. L’evento si terrà il 27 febbraio alle ore 14.30 presso il Leather Fashion Hub in Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nell’ambito di LINEAPELLE DESIGNERS EDITION in collaborazione con UNIC – Concerie Italiane.
Il brand e i co-founder
Aendör Studio nasce nel 2014 in Italia, sviluppandosi a Berlino fino al 2022 e stabilendosi a Bari dal 2023. L’atelier, con laboratorio a vista, è un luogo dove sartorialità, total black, minimalismo e arte si incontrano. I co-founder Antonella Mirco, fashion designer di 33 anni, e Saverio Chiumarulo, art director di 35 anni, portano il brand a Milano dopo la sfilata alla Seoul Fashion Week 2025, selezionati tra i talenti emergenti italiani più interessanti.
La performance MOVING
MOVING non è una sfilata convenzionale, ma un racconto esperienziale sulla precarietà, l’adattamento e l’identità in continuo mutamento. La collezione esplora instabilità, cambiamento e insostenibilità della vita contemporanea, riflettendo la storia dei due co-founder e di chi vive senza radici fisse tra continui spostamenti e sacrifici. Non è comfort, ma consapevolezza: una domanda urgente su quanto ancora possiamo resistere.
“La moda è un atto di rivoluzione. Abbiamo investito nel nostro brand fin dal primo giorno e continueremo a farlo, qualunque cosa accada”, affermano i designer.
Materiali e sostenibilità
La collezione mette in dialogo pelle e cotone: la pelle conserva forza e tracce del tempo, il cotone richiama fragilità e leggerezza. Tutte le pelli provengono da filiere italiane, recuperate dalle giacenze di aziende di lusso, promuovendo una moda circolare e responsabile.
LINEAPELLE DESIGNERS EDITION
L’evento, organizzato da Lineapelle e UNIC – Concerie Italiane, valorizza la creatività dei designer e la versatilità della pelle Made in Italy attraverso sfilate, installazioni e presentazioni. MOVING rappresenta un esempio innovativo di come la moda possa raccontare storie e generare riflessioni, unendo estetica, etica e performance.
L’appuntamento è per il 27 febbraio 2026 alle ore 14.30 presso il Leather Fashion Hub, Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Milano.