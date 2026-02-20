Trani, incidente mortale: auto Patruno andava a 200 km/h

TRANI – Una tragedia si è consumata nella notte in via Barletta a Trani: a perdere la vita è stato, 30 anni, mentre due giovani di 17 e 21 anni rimasti a bordo dell’auto sono fuori pericolo.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre viaggiavano a velocità sostenuta quando la vettura si è schiantata contro un muretto a secco lungo la carreggiata. Inizialmente si era diffusa la notizia di un secondo decesso, subito smentita dalle autorità sanitarie.

Video pubblicato sui social

Un video pubblicato poco prima dell’incidente mostra il guidatore mentre registra un filmato rivolgendosi a un passeggero: “Lo faccio io il video… lascia”, per poi accelerare fino a oltre 200 km/h, come riportato da Trani Viva su Facebook.

Indagini

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Trani, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.