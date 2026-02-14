Ex Banca Popolare di Bari, Mario Turco (M5S): “Il Governo Governo Meloni intervenga subito per risarcire i risparmiatori”

ROMA – Nuovo intervento politico sulla vicenda dell’ex Banca Popolare di Bari dopo la decisione che riporta all’udienza preliminare i procedimenti giudiziari, con 147 processi che di fatto ripartono da zero. A lanciare l’allarme è il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, che chiede un’azione immediata del Governo per garantire risarcimenti ai risparmiatori coinvolti.

Secondo Turco, la ripartenza dei procedimenti rappresenta un “fatto gravissimo” che rischia di allungare ulteriormente i tempi della giustizia per migliaia di cittadini, già impegnati da anni in battaglie giudiziarie e audizioni parlamentari. Il quadro emerso, sostiene il senatore, evidenzierebbe responsabilità legate alla governance dell’istituto e a carenze nei controlli e nella vigilanza.

Il vicepresidente del M5S sottolinea come non sia accettabile che i risparmiatori continuino a subire ritardi e incertezze procedurali mentre attendono il riconoscimento dei propri diritti. Da qui la richiesta di un intervento immediato dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni per approvare proposte già presentate dal Movimento 5 Stelle, con l’obiettivo di garantire risarcimenti “equi e certi” alle persone danneggiate.

Turco chiede inoltre che venga assicurato lo stesso trattamento già previsto in altri casi di crisi bancarie, come quello delle banche venete, per ristabilire – afferma – un principio di equità e fiducia nel sistema finanziario. “Non si può continuare a rinviare: servono scelte politiche chiare per tutelare i risparmiatori e chiudere una vicenda che si trascina da troppo tempo”, conclude il senatore.