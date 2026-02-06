Ex Ilva, Perrini chiede tavolo regionale: “Serve chiarezza sul bando a sostegno dell’indotto”

TARANTO – Il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, sollecita la Regione Puglia a convocare con urgenza un tavolo di confronto sul bando a sostegno delle imprese dell’indotto ex Ilva, gestito da Puglia Sviluppo.

“Chiedo all’assessore allo Sviluppo Economico, Eugenio Di Sciascio, un incontro immediato per fare piena chiarezza sullo stato di attuazione del bando – dichiara Perrini –. Molte imprese beneficiarie si trovano oggi in grave tensione finanziaria, con rischi concreti per la continuità aziendale e per i livelli occupazionali. Ogni ulteriore ritardo rischia di vanificare l’efficacia stessa dell’intervento regionale”.

Il consigliere evidenzia come il bando sia nato in un contesto di emergenza industriale e occupazionale, dopo l’ammissione di Acciaierie d’Italia alla procedura di amministrazione straordinaria. Perrini sottolinea la necessità che la Regione Puglia e Puglia Sviluppo garantiscano risposte certe, con tempi chiari per l’approvazione degli elenchi definitivi e per la liquidazione delle risorse.

“È indispensabile un confronto immediato e trasparente per chiarire lo stato dell’istruttoria, individuare eventuali criticità e definire tempistiche certe – conclude Perrini –. Le imprese dell’indotto e i lavoratori non possono più attendere. La Regione ha il dovere di tutelare la continuità produttiva e l’occupazione nel territorio strategico di Taranto”.