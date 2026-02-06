Astràgali Teatro in scena in Montenegro con la produzione internazionale 'Per Demetra. La Festa delle Donne#1'

(Ph Marina Colucci)

Dopo il successo dell’anteprima in Italia, lo spettacolo, diretto da Fabio Tolledi, dà inizio al suo tour nei Paesi partner del progetto internazionale ABC – The Alphabet of Love sostenuto dal Programma Creative Europe dell’Unione Europea





Conclusasi in Italia, con grande successo di pubblico e di critica, la tre giorni di anteprima, l’ultima produzione internazionale di Astràgali Teatro "Per Demetra, la Festa delle Donne #1" diretta da Fabio Tolledi, arriva a Podgorica, in Montenegro, con le attrici e gli attori provenienti da Italia, Spagna, Polonia, Finlandia, Tunisia e Turchia.





Lo spettacolo è il primo di una trilogia su Aristofane prevista in "ABC – The Alphabet of Love" il progetto internazionale coordinato da Astràgali Teatro, uno dei pochi progetti medium scale approvati in tutta Europa nell’ambito del Programma Creative Europe dell’Unione Europa, che si pone l’obiettivo di mettere in pratica i valori dell'ospitalità e della convivenza tra le culture attraverso articolate azioni artistiche multidisciplinari.





La tappa nella Capitale del Montenegro si apre giovedì 5 febbraio, alle 10.30, presso lo Spatial Augmented Reality nella "Kuslev's House" di Podgorica, con l’inaugurazione dell’istallazione "Amor Loci", a cura dell’équipe del Laboratorio di Realtà Aumentata e Virtuale (AVR Lab) dell’Università del Salento, formata da Laura Corchia, Giorgia De Giuseppe, Federica Faggiano, Carola Gatto, Ileana Riera Panaro e diretta dal prof. Lucio Tommaso De Paolis. Si tratta di un lavoro multimediale su San Cesario di Lecce e Peguerinos, che evidenzia le caratteristiche umane e culturali di queste due città che ospitano le attività de progetto e gli effetti in loco della sua realizzazione, in modo da creare reciproche "piazze virtuali" tra i paesi e le città che il progetto coinvolge.





Segue, alle ore 17, la Conferenza "To Demetra, THE WOMEN’S DAY" con la partecipazione dei rappresentanti del Teatro Municipale di Podgorica, di Musei e Gallerie di Podgorica, di Astràgali Teatro e degli artisti partecipanti.





Sabato 7 febbraio, alle 20, presso il Teatro Municipale KIC "Budo Tomovic" di Podgorica, viene portato in scena, in un allestimento originale per Podgorica, lo spettacolo "To Demetra, THE WOMEN’S DAY", di Fabio Tolledi con Sara Cossa, Hanna Daniszewska, Oussema Hfaiedh, Milica Kekic Martinovic, Matteo Mele, Luna Amelia Calvo Merino, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Khouloud Thabet, Sanna Toivanen, Onur Uysal.





L’opera si ispira alla commedia di Aristofane "Tesmoforiazuse". Le donne stanno celebrando la festa in onore di Demetra, le Tesmoforie, in quanto Demetra è colei che porta la legge, oltre ad essere la divinità che presiede la natura e i raccolti. Questa festa è riservata solo alle donne e a nessun uomo è consentito partecipare. Aristofane, ancora una volta, sbeffeggia Euripide il quale, nel dispositivo comico è un personaggio goffo terrorizzato dalla certezza che le donne, riunite nella festa di Demetra, lo condanneranno a morte in quanto il grande tragediografo nelle sue opere ha sempre parlato male di loro. A tal fine Euripide si rivolge ad un altro grande autore di tragedie, Agatone, chiedendogli di aiutarlo vestendosi, come d’altronde usa fare, da donna. Ma Agatone si rifiuta di andare alle Tesmoforie e quindi un parente di Euripide (Mnesiloco) si offre di aiutarlo e il suo travestimento genera una infinita serie di equivoci.





"ABC – The Alphabet of Love" si articola in quattro anni di intensa attività, coinvolge partner importanti e prestigiosi come il Grotowski Institute (Polonia), Aykart (Tunisia), la Fundación de la Danza "Alicia Alonso" dell’Università "Rey Juan Carlos" di Madrid (Spagna), Musei e Gallerie di Podgorica, in collaborazione con il Teatro Municipale di Podgorica (Montenegro), e l’AVR Lab del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Italia).



