Ex Ilva, torna in funzione l’Altoforno 2 a Taranto

TARANTO - Dopo oltre un anno di fermo, l’Altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto è tornato operativo. L’impianto era inattivo dal 20 gennaio 2024 e il suo riavvio rappresenta un passo importante per la ripresa produttiva dello stabilimento. A comunicarlo è, che sottolinea come l’operazione consenta il recupero di un asset strategico e contribuisca a garantire la continuità operativa e occupazionale nella fase attuale.

Per mesi, la produzione siderurgica ha continuato con il solo Altoforno 4, mentre l’Altoforno 1 resta sotto sequestro senza facoltà d’uso dal 7 maggio 2025, a seguito di un grave incendio causato dallo scoppio di una tubiera. Il provvedimento era stato disposto dalla Procura di Taranto.

Il riavvio dell’Altoforno 2 rappresenta dunque un passo cruciale per il mantenimento dell’occupazione e per l’equilibrio produttivo del più grande polo siderurgico d’Europa, ancora alle prese con le criticità legate alla gestione commissariale e ai vincoli ambientali.