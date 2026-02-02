Fabio Tarantino eletto presidente della Provincia di Lecce: sconfitta a sorpresa per Poli Bortone

LECCE – Fabio Tarantino, sindaco di Martano ed esponente del Partito democratico, è il nuovo presidente della Provincia di Lecce. L’elezione è avvenuta al termine delle consultazioni di secondo livello che hanno coinvolto sindaci e consiglieri comunali del territorio. Tarantino succede a Stefano Minerva, anch’egli del Pd, che ha lasciato l’incarico dopo l’elezione in Consiglio regionale della Puglia, dove ricopre il ruolo di capogruppo.

Il risultato ha avuto un peso politico rilevante, soprattutto per la sconfitta inattesa di Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce e candidata del centrodestra, che non è riuscita a raccogliere i voti necessari per imporsi. Tarantino, sostenuto dal centrosinistra, ha ottenuto un ampio consenso tra gli amministratori locali, segnando una netta affermazione del Partito democratico e della sua coalizione.

A commentare l’esito del voto è stato il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, che ha parlato di una conferma della linea di continuità amministrativa portata avanti negli ultimi anni. Secondo De Santis, l’elezione di Tarantino rappresenta il proseguimento di un percorso basato su collaborazione tra i Comuni e serietà nella gestione dell’ente provinciale. Il segretario ha inoltre ringraziato Stefano Minerva per i nove anni di guida della Provincia, sottolineandone l’impegno e la dedizione al territorio salentino.

De Santis ha poi evidenziato come il risultato metta in luce una difficoltà politica nella città di Lecce, dove alla sindaca Poli Bortone sarebbero mancati sette voti determinanti. Un dato che, secondo il Pd, dimostrerebbe l’assenza dei numeri necessari per governare con stabilità. Il centrosinistra, ha ribadito, si dice pronto a qualsiasi sfida futura, anche in vista di un possibile ritorno alla guida della città capoluogo.

In un post sui social, De Santis ha rimarcato l’ampiezza del successo, parlando di oltre 200 amministratori di distacco e di 658 consiglieri comunali che hanno premiato il candidato del Pd e del centrosinistra, un segnale chiaro della compattezza della coalizione.

Sulla stessa linea anche il vicesegretario regionale del Partito democratico, Gianfranco Palmisano, che ha augurato buon lavoro al nuovo presidente, sottolineando il ruolo della Provincia come istituzione al servizio dei Comuni e delle comunità del Salento. Tra le priorità indicate figurano edilizia scolastica, viabilità, mobilità, tutela ambientale e programmazione dello sviluppo. Palmisano ha infine espresso un ringraziamento a Stefano Minerva per il lavoro svolto in nove anni alla guida dell’ente, contribuendo a rafforzarne il ruolo e la stabilità amministrativa.

L’elezione di Fabio Tarantino segna dunque un passaggio politico significativo per il Salento, consolidando la leadership del centrosinistra a livello provinciale e aprendo nuove prospettive nel confronto politico locale, in particolare nel capoluogo leccese.