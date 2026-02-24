Falstaff di Giuseppe Verdi torna al Teatro Petruzzelli

BARI - Il capolavoro comico di, Falstaff, diretto magistralmente dal celebre regista, torna a incantare il pubblico al. La prima andrà in scena sabato 7 marzo alle 20.30, con una ripresa curata da Marina Bianchi. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli ci sarà il maestro Vincenzo Milletarì, mentre il maestro del coro sarà Marco Medved. Le scene sono firmate da Tiziano Santi, i costumi da Tiziano Musetti e il disegno luci da A. J. Weissbard.

Lo spettacolo è un allestimento scenico della Fondazione Teatro Petruzzelli del 2013, realizzato in coproduzione con la Fondazione di San Carlo di Napoli e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La commedia lirica in tre atti, su libretto di Arrigo Boito, trae ispirazione da Le allegre comari di Windsor (1599) e da alcuni passi del dramma storico Enrico IV, parte I e II (1592), entrambi di William Shakespeare. La prima assoluta risale al 9 febbraio 1893 al Teatro alla Scala.

Giovedì 5 marzo, alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, la critica musicale Carla Moreni presenterà l’opera Falstaff. L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento posti.

Daranno vita all’opera Milan Siljanov (Sir John Falstaff 7, 11, 13, 15 marzo) e Dario Solari (Sir John Falstaff 8, 14 marzo). Nei panni di Ford ci saranno Mihai Damian (7, 11, 13, 15 marzo) e Min Kim (8, 14 marzo). Fenton sarà interpretato da Jack Swanson (7, 11, 13, 15 marzo) e Francesco Lucii (8, 14 marzo). Completano il cast Christian Collia (Dottor Cajus), Enrico Casari (Bardolfo), Marco Spotti (Pistola), Roberta Mantegna (Mrs Alice Ford 7, 11, 13, 15 marzo) e Lavinia Bini (Mrs Alice Ford 8, 14 marzo). Damiana Mizzi (Nanetta 7, 11, 13, 15 marzo) e Désirée Giove (Nanetta 8, 14 marzo), Anita Rachvelischvili (Mrs. Quickly 7, 11, 13, 15 marzo) e Silvia Beltrami (Mrs. Quickly 8, 14 marzo), Irene Savignano (Mrs. Meg Page) completano il cast femminile.

Le repliche al Teatro Petruzzelli saranno domenica 8 marzo alle 18.00, mercoledì 11 marzo alle 18.00, venerdì 13 marzo alle 20.30, sabato 14 marzo alle 18.00 e domenica 15 marzo alle 18.00. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto il lunedì dalle 10.00 alle 14.00, dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00, la domenica dalle 10.00 alle 13.00, e online su Vivaticket. Per informazioni è possibile scrivere a botteghino@fondazionepetruzzelli.it o chiamare il numero 080.9752810.