Foggia, “DesTEENazione” scende in piazza per conoscere i “Desideri in Azione” dei giovani





FOGGIA - ''DesTEENazione” scende in piazza a Foggia per incontrare ragazzi e ragazze e ascoltare storie, desideri e bisogni. Lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 11.30 alle 14.30, educatrici ed operatrici del progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione” saranno presenti in piazza Italia con un gazebo per incontrare i più giovani, conoscere le loro esigenze, creare un momento di condivisione attraverso un’attività interattiva che ha la finalità di intercettare i loro “Desideri in Azione” che spaziano su tematiche diverse, come: utilizzo degli spazi, luoghi di incontro, futuro, lavoro, rapporti con gli altri e così via. Si tratta di un primo momento organizzato per incrociare sogni, scelte, idee in questo percorso dedicato alla crescita, alla partecipazione e all’inclusione delle giovani generazioni.

Gli Spazi Multifunzionali di “DesTEENazione” sono promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzati nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia. Il progetto è gestito dall’ats (associazione temporanea di scopo) composta dalle cooperative sociali Medtraining (ente capofila), SocialService, La Rosa dei Venti, Kaleidos. “DesTEEnazione” ha sede presso il Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis” in via Alfredo Petrucci snc. La seconda uscita, invece, è in programma venerdì 27 febbraio, dalle ore 16.00 alle 21.00, in piazzale Anna De Lauro Matera, presso la Città del Cinema.

Destinatari del progetto sono ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni e i loro nuclei familiari. L’obiettivo è quello di promuovere processi di autonomia, partecipazione e inclusione sociale e, allo stesso, di affrontare il crescente disagio adolescenziale con interventi integrati, laboratori esperienziali, attività di gruppo, supporto scolastico, attività di aggregazione e percorsi formativi sulle competenze sociali e relazionali, ma anche educativa di strada, coinvolgimento delle scuole, sempre con la finalità di rendere protagonisti i ragazzi. È disponibile anche il modulo telematico per la pre-iscrizione e per essere contattati dai collaboratori di “DesTEENazione” (link: https://h7.cl/1jbb1). Lo Spazio Multifunzionale presso il CPQ è aperto tutti i giorni e nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 09.00 – 13.00; dal lunedì al sabato ore 16.00 – 21.00.

Per contatti: desteenazione@comune.foggia.it – 377.3694493.



