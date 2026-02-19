Allerta post-tempesta tra Oria e Torre Santa Susanna, Gioia mobilita la Regione per ripristino e assistenza alle famiglie
Il consigliere segretario della Regione Puglia, Tommaso Gioia, manifesta profonda vicinanza alle comunità colpite dall’ondata di maltempo verificatasi la notte del 17 febbraio 2026 nell’area tra Torre Santa Susanna e Oria.
Le verifiche svolte evidenziano danni diffusi: alberi sradicati, cedimenti di recinzioni private e danneggiamenti a strutture fotovoltaiche, oltre a disagi alla viabilità. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e le squadre operative comunali sono al lavoro per la messa in sicurezza delle aree e il ripristino della circolazione.
I Comuni interessati hanno dichiarato lo stato di calamità e hanno avviato le procedure per l’attivazione degli strumenti di assistenza. Il consigliere Gioia esprime solidarietà concreta: è vicino ai sindaci, alle amministrazioni e alle famiglie colpite, segue costantemente gli sviluppi e si rende disponibile a intervenire direttamente sul territorio. Gioia proporrà che la Regione si attivi, in raccordo con gli enti locali, per sostenere gli interventi urgenti e le successive fasi di ripresa.
"Sono profondamente vicino a tutte le persone e alle comunità che stanno affrontando le conseguenze di questa grave perturbazione. La mia priorità è garantire supporto costante alle famiglie colpite e facilitare ogni intervento necessario per riportare sicurezza e normalità sul territorio. Mi attiverò con gli uffici regionali per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare gli interventi di assistenza" ha dichiarato il consigliere regionale segretario Tommaso Gioia.
