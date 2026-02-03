Foggia, intitolato a Don Michele De Paolis il centro polifunzionale del quartiere Candelaro

FOGGIA - “L’intitolazione del centro polifunzionale a Don Michele De Paolis rappresenta un segnale importante per il quartiere Candelaro e per tutta la città. Ringrazio l’assessore regionale al Welfare, Cristian Casili, per aver partecipato a un momento così sentito dalla comunità”, dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone a margine della cerimonia di questa mattina in via Alfredo Petrucci.

“Don Michele ha dedicato la sua vita ai ragazzi ed è stato un esempio per tutti noi – prosegue Barone –. Spazi come questo non sono solo simbolici: vogliono diventare punti di riferimento per giovani, famiglie e anziani, ospitando attività che coinvolgano l’intero quartiere. Il nostro obiettivo è combattere la dispersione scolastica, la povertà educativa e la marginalità. L’eredità di Don Michele deve continuare a vivere in tutti noi”.