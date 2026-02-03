San Cataldo, aggiornamenti sui lavori di riqualificazione del waterfront

BARI - L’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha partecipato questo pomeriggio all’assemblea pubblica organizzata dall’Associazione Residenti San Cataldo presso la sala del Centro Universitario Sportivo (CUS) di Bari, per fare il punto sui lavori di riqualificazione del waterfront.

Durante l’incontro, l’assessore ha illustrato il cronoprogramma dei cantieri in corso, tra cui il futuro Parco del Faro, la zona della spiaggetta di Provolina e il nuovo parcheggio. L’area parcheggio di via Adriatico, di 6mila metri quadri e concessa in comodato d’uso gratuito al Comune dall’Ente Autonomo della Fiera del Levante, ha già visto completati interventi di pulizia, verifica dell’impianto di illuminazione esistente, nuovo allaccio Enel e controllo statico della torre faro. Nei prossimi giorni saranno installati nuovi corpi illuminanti e aperto il varco su via Adriatico, che garantirà accesso e uscita sicura a circa 160 veicoli. Contestualmente saranno rimossi il cancello, rifatta la segnaletica e posate le pannellature opache a definizione dell’area.

La realizzazione del parcheggio è propedeutica all’avvio dei lavori di pedonalizzazione del lungomare Starita. È in corso l’interlocuzione con la Capitaneria di Porto per la consegna dell’area interessata dai futuri cantieri. Inoltre, sono stati completati interventi di messa in sicurezza dell’immobile vicino alla spiaggetta e sono in corso l’installazione del blocco bagni e il ripristino delle opere murarie danneggiate. Nell’area del futuro parco è stata anche scoperta una struttura in calcestruzzo di probabile funzione militare, segnalata alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

“Sono lieto di aver incontrato nuovamente i residenti – ha commentato Scaramuzzi –. Il confronto e l’aggiornamento costante rappresentano un metodo condiviso che continueremo a portare avanti, con un nuovo incontro già programmato per la primavera. Il cantiere coinvolge numerosi enti oltre al Comune, e informare i cittadini permette loro di monitorare tutte le attività e i passaggi, anche quelli meno visibili”.

I lavori del primo contratto attuativo, finanziati con 4.360.000 euro dal PON Metro Plus 21/27 – Strategie del Mare, prevedono la messa a dimora di oltre 200 alberi, la realizzazione di campi sportivi polivalenti per pallavolo, pallacanestro e calcetto, la creazione di punti di ristoro, il superamento delle barriere architettoniche, una passeggiata panoramica, la nuova “piazza del Faro” con teatro all’aperto e la riqualificazione della spiaggia di Provolina. Questi interventi saranno completati entro l’estate del 2026.

Il secondo contratto attuativo, finanziato con circa 4 milioni di euro dal Piano Città, riguarda la riqualificazione del lungomare ovest e la pedonalizzazione del lungomare Starita. Il percorso pedonale e ciclopedonale sarà realizzato principalmente con pietra locale, con panche in massello a forma di barca, portabiciclette, cestini, lampioni storici e arredi integrati alle aiuole. I lavori inizieranno dopo il completamento della nuova area parcheggio, per minimizzare i disagi ai residenti.