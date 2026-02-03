Bari, sospese due attività nel quartiere Umbertino per musica oltre le 24

BARI - La Polizia locale di Bari, settore Annona, ha disposto la sospensione temporanea di due locali nel quartiere Umbertino a seguito di controlli sul rispetto delle norme in materia di orari di riproduzione musicale. Gli agenti hanno accertato che in entrambi i casi la musica è stata diffusa oltre le ore 24, in violazione del Documento strategico del commercio.

In un caso la sospensione è di tre giorni, mentre nell’altro di sette giorni, poiché il titolare non era in possesso della valutazione previsionale di impatto acustico, documento obbligatorio redatto da un tecnico esperto. Ai titolari è stata inoltre irrogata una multa di 1.000 euro ciascuno.

“Ancora una volta siamo stati costretti a sanzionare comportamenti che non rispettano l’equilibrio tra attività economica e qualità della vita dei residenti – commenta l’assessora alla Vivibilità urbana, Carla Palone –. Bastano piccoli accorgimenti, come chiudere le porte dei locali durante la riproduzione musicale, per ridurre conflitti e gestire meglio le dinamiche della movida”.