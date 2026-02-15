Foggia, padre aggredisce insegnante davanti agli studenti: “Sette giorni di prognosi”

FOGGIA - Un episodio di violenza ha scosso venerdì scorso l’Istituto professionale Luigi Einaudi, dove un padre ha schiaffeggiato il docente di lingua e letteratura straniera della figlia davanti agli altri studenti.

Secondo la ricostruzione, il docente, 61 anni, in servizio dal 2014, aveva rimproverato la ragazza per aver appoggiato i piedi sulla sedia di fronte al suo banco. Dopo aver spostato il piede con il suo, la studentessa ha chiamato il padre sostenendo di essere stata colpita.

Il genitore, arrivato poco dopo, è entrato in classe e ha sferrato uno schiaffo a pieno volto al docente, facendolo cadere a terra, prima di allontanarsi con la figlia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre il docente è stato trasportato al pronto soccorso, con una prognosi di sette giorni.

Al momento l’insegnante, ancora turbato dall’accaduto, non si sente di tornare a scuola, mentre le autorità stanno valutando eventuali provvedimenti nei confronti del padre.