Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone d’oro in gigante: “Bis straordinario dopo il SuperG”
|MilanoCortina 2026
MILANO-CORTINA - Nono giorno di gare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con l’Italia protagonista di un’intensa giornata di medaglie. Federica Brignone conferma il suo straordinario momento di forma: dopo il trionfo nel SuperG, conquista anche l’oro in gigante, regalando un bis d’oro storico.
Immensa anche Lisa Vittozzi, che domina l’inseguimento 10 km di biathlon e si porta a casa la medaglia più preziosa. Argento invece per Lorenzo Sommariva e Michela Moioli nello snowboard cross a coppie, mentre la staffetta maschile di fondo sorprende tutti con un bronzo, beffando la Finlandia grazie a una grande rimonta del portabandiera Pellegrino.
Tra le donne, la staffetta di short track si qualifica per la finale nei 3.000 metri: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiudono la semifinale al secondo posto dietro l’Olanda. Delusione invece per Pietro Sighel nei 1.500 metri: coinvolto in una caduta provocata da un contatto tra l’olandese e l’atleta ucraino, il pattinatore azzurro non viene riammesso dalla giuria, a differenza dell’ucraino.
Infine, storico successo nel gigante maschile a Bormio per il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, primo atleta sudamericano a vincere una gara ai Giochi invernali.