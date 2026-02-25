Foggia, “Percorsi ciclabili e mobilità sostenibile” al centro dei Venerdì in Bottega di centonove/novantasei

FOGGIA - Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 18.00, la bottega-cucina, situata allo Slow Park in viale Manfredi a, ospiterà un incontro su, organizzato nell’ambito dei tradizionali “Venerdì in Bottega” in collaborazione con l’associazione

L’iniziativa sarà un’occasione per presentare e valorizzare i percorsi ciclabili che attraversano la città, dai tour dei murales e delle edicole votive, al verde urbano, parchi, palazzi storici, chiese e mostre artistiche. L’incontro servirà anche per discutere della necessità di promuovere una mobilità sostenibile a Foggia, in grado di ridurre l’impatto ambientale e rendere gli spostamenti più efficienti e veloci.

Durante l’incontro, i Cicloamici lanceranno l’iniziativa “ConVieni in bici”, un incentivo rivolto a chi si recherà in bicicletta nelle attività commerciali della città aderenti, con bonus, sconti o altre modalità da definire. Tra i partecipanti previsti: Fulvio Di Giuseppe, presidente Cicloamici Foggia Fiab; Antonio Dembech, Cicloamici Foggia Fiab; Lorenzo Frattarolo, assessore alle Attività Produttive del Comune di Foggia; e Anna Rita Zichella, presidente del consorzio Oltre.

I “Venerdì in Bottega” hanno l’obiettivo di favorire la conoscenza di autori e autrici, promuovere la degustazione di prodotti locali e sensibilizzare sull’inclusione sociale, valorizzando il lavoro e le relazioni. Al termine dell’incontro è prevista una degustazione dei prodotti della bottega-cucina, simbolo dell’efficacia della Legge 109/96, normativa che consente la restituzione alla collettività dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali, favorendone il riutilizzo pubblico e sociale.