Sanremo 2026 entra nel vivo: seconda serata con quindici Big e sfide delle Nuove Proposte

SANREMO - Laentra nel vivo con la seconda serata, in programma oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Sul palco delsi esibiranno quindici artisti della categoria Big, mentre le quattro Nuove Proposte si sfideranno in due confronti diretti.

Carlo Conti conduce la serata affiancato dai co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Sono previste inoltre le esibizioni di Bresh dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e di Max Pezzali in collegamento dalla Costa Toscana.

Il sistema di voto della seconda serata coinvolge la Giuria delle Radio e il Televoto, mentre per la sezione Nuove Proposte si aggiunge la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

FantaSanremo, bonus e malus della prima serata

La prima serata del Festival, martedì 24 febbraio, ha già assegnato punti del FantaSanremo 2026, con bonus e malus personalizzati per i singoli artisti e premi speciali ideati dagli sponsor, delineando la classifica provvisoria della competizione.

Momenti memorabili della prima serata

Tra i momenti più apprezzati sul palco del Teatro Ariston, il medley di Tiziano Ferro e l’irriverente intervento di Can Yaman, che ha portato il baciamano a Kabir Bedi, hanno regalato al pubblico una serata ricca di spettacolo e performance memorabili.

Oggi la gara continua, con emozioni e colpi di scena pronti a infiammare la platea e i telespettatori.