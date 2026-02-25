Sanremo 2026, prima serata: Serena Brancale emoziona con “Qui con me” e Ermal Meta omaggia le vittime di Gaza

SANREMO - Le previsioni sono state rispettate:figura nella classifica provvisoria della prima serata del, frutto del voto della Sala Stampa, Tv e Web. Con la cantante barese anche

Serena Brancale si è commossa fino alle lacrime dopo la sua esibizione con la canzone “Qui con me”, dedicata alla madre scomparsa, scatenando applausi calorosi da parte del pubblico dell’Ariston e della sala stampa.

Tra i momenti più intensi della serata anche l’esibizione di Ermal Meta, originario di Bari. Con la struggente ninna nanna “Stella Stellina”, Meta ha voluto ricordare le piccole vittime innocenti di Gaza. Cucito sulla sua camicia si leggeva il nome Amal, scritto di suo pugno per simboleggiare tutte le bambine colpite dal conflitto. Come ha spiegato sui suoi social, “la protagonista di Stella Stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind… Figlie di nessuno, figlie di tutti”.

Carlo Conti, salutando Ermal Meta e consegnandogli il tradizionale mazzo di fiori, ha sottolineato: “Che i fiori siano solo per far festa e non sulle tombe dei bambini che non c’entrano niente con le follie degli uomini”.