Formazione e carriera nella saldatura: Academy al femminile a Bari

BARI – Martedì 24 febbraio alle ore 9:30, negli spazi di Porta Futuro Bari (ex Manifattura dei Tabacchi, via Pietro Ravanas 233), sarà presentato Formazione e carriera nella saldatura: Academy al femminile, un percorso professionalizzante promosso da NEA, azienda pugliese leader nell’impiantistica industriale, e Women Lead, realtà impegnata nell’orientamento e nella formazione al femminile.

L’iniziativa, completamente gratuita, è dedicata a sei giovani donne under 25 e mira a formarle per entrare in un settore industriale in forte crescita, tradizionalmente maschile, come quello della saldatura e della metalmeccanica. Durante l’evento, i referenti di NEA e Women Lead forniranno informazioni sul percorso e raccoglieranno i curriculum per partecipare alle selezioni. La partecipazione all’evento richiede iscrizione tramite questo link.

Il percorso formativo durerà 12 mesi e prevede 400 ore di formazione teorica in aula, 500 ore di formazione pratica on the job e 1.200 ore di esperienza lavorativa diretta presso gli impianti NEA. Il corso si terrà in presenza e sarà realizzato in collaborazione con Gi Group e IFOA, con docenti esperti del settore. L’obiettivo è fornire alle partecipanti competenze tecniche e pratiche per inserirsi con sicurezza nel mondo del lavoro.

L’iniziativa punta a ridurre il gender gap nel settore industriale: NEA, con sede a Grumo Appula, investe nel talento femminile valorizzando capacità come precisione, attenzione al dettaglio e problem solving. Il corso è aperto a diplomate under 25, anche senza esperienza pregressa, con possibilità di inserimento stabile in azienda al termine del percorso, con retribuzione a partire dal primo mese e crescita fino a 1.700 euro lordi mensili dal 13° mese. L’Academy prenderà il via il 16 marzo.

“Questa Academy non è solo un corso di formazione, ma una vera opportunità di vita, per costruire una società più equa e inclusiva”, dichiara Gaia Costantino, CEO di Women Lead. Pasquale Dimattia, Amministratore Unico di NEA, aggiunge: “Vogliamo promuovere l’inclusione e offrire competenze altamente richieste alle donne per entrare nel mondo del lavoro”.

Per informazioni e iscrizioni: https://womenlead.it/wlacademynea/

Contatti Porta Futuro Bari:

Via Pietro Ravanas, 233 – 70123 Bari

Tel. 080 577 26 69 – info@portafuturobari.it

Sito: www.portafuturobari.it

Social: Facebook portafuturobari, Instagram portafuturo.bari, LinkedIn Porta Futuro Bari

Orari di apertura: lun-giov 9:00-13:00 / 15:00-17:00, venerdì 9:00-13:00.